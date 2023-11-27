Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı

        ÇANAKKALE'de,Nara Burnu'nda bulunan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü, 4 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü: 4 asker yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'de,Nara Burnu'nda bulunan Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım düştü, 4 asker yaralandı.

        Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde, Nara Burnu'ndaki Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'na yıldırım isabet etti. O anda orada bulunan 4 asker yaralandı. Yaralanan askerlerden 2'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne, 2'si Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        Aden Körfezi'nde Türk kaptanların olduğu gemi 15 saat sonra kurtarıldı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de yıldırım isabet eden 4 asker yaralandı
        Çanakkale'de yıldırım isabet eden 4 asker yaralandı
        Çanakkale'de dolu etkili oldu
        Çanakkale'de dolu etkili oldu
        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (3)
        Çanakkale´de fırtına; 3 balıkçı teknesi battı (3)
        Çanakkale'de kar yağışı başladı
        Çanakkale'de kar yağışı başladı
        AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
        AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
        Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101'üncü yılı törenlerle kutlan...
        Gelibolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101'üncü yılı törenlerle kutlan...