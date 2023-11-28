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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:50
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yolcu gemisi sürüklendi (2)
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        GEMİ,KARANLIKLİMAN BÖLGESİNE DEMİRLETİLDİ

        Çanakkale Boğazı'nda Karakova açıklarında makine arızası yapan 146 metre uzunluğundaki Libya bayraklı 'Kevalay Queen' isimli yolcu gemisi, kılavuz kaptan ve römorkörle, Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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