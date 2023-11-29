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        Çanakkale'de lodos; elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan lodos nedeniyle elektrik direkleri yollara devrildi, evlerin çatıları uçtu, prefabrik yapılar ve işletmeler zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:50
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        Çanakkale'de lodos; elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde lodos hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkili olan lodos nedeniyle elektrik direkleri yollara devrildi, evlerin çatıları uçtu, prefabrik yapılar ve işletmeler zarar gördü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için uyarısı yapılan fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesinde ise gece saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle elektrik direkleri yollara devrilirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı, evlerin çatıları uçtu, prefabrik yapılar ve işletmeler zarar gördü. Plajlardaki şezlonglar çevreye dağıldı. İl Özel İdare ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Sağanak nedeniyle Assos Tüneli Küçükkuyu istikameti ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tüneli ulaşıma tekrar açtı.

        '10 İŞLETME ZARAR GÖRDÜ'

        Lodos ve duydukları gürültü nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyen Mehmet Kırbaş, "Dalgalar binanın önüne kadar vuruyordu. Biz de içeride müşterilerle birlikte oturuyorduk. Bir anda gürültü duyduk. O sırada ön taraftaki şezlonglar, demir masalar, sandalyeler bir anda karıştı. Gürültü olduğu için ne olduğunu anlamadan kaçıştık. Kendimizi bir köşeye atıp, gürültünün bitmesini bekledik. Çok uzun sürmedi. Yaklaşık 1,5 dakika sonra sona erdi. Ağaçlar yıkılmış, çatılar uçmuş. İşletmemin tuvaletini resmen havaya kaldırıp, yere fırlatmış, komşuların çardakları darmadağın olmuş. Bu sıradaki 10 işletme de fırtına nedeniyle dağıldı. Bir ev de fırtına nedeniyle büyük zarar gördü" ifadelerini kullandı.

        'BOMBA ATILDI SANDIM'

        İş görüşmesi yapmak için ağabeyinin restoranında olduğunu anlatan Murat Yarar, "Misafirlerimiz beklerken bir anda deprem uğultusuna benzer bir ses geldi. Uğultuyla beraber korkup, 'Yere yatın' dedim. Bomba atıldı sandım. Sonra elektrik tellerinden ateşler çıkmaya başladı. Sandalyeler havada uçuştu. Dışarı çıktık, kendi işletmemiz dahil, çevredeki evlerin ve işletmelerin zarar gördüğünü gördük" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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