Çanakkale'de lodos; elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu (2)

HORTUMUNVURDUĞUAYVACIK'TA HASAR TESPİTİ

Çanakkale ve ilçelerinde etkili olan hortum nedeniyle, Ayvacık ilçesi Sazlı köyü sahil yolundaki elektrik direkleri yollara devrildi, evlerin çatıları uçtu, prefabrik yapılar ve işletmeler zarar gördü. İl Özel İdaresi tarafından alanda temizlik devam ederken, elektrik kesintisinin giderilmesi için UEDAŞ ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Ayrıca Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışmasına başladı.