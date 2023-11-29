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        Çanakkale'de lodos; elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:50
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        Çanakkale'de lodos; elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu (2)
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        HORTUMUNVURDUĞUAYVACIK'TA HASAR TESPİTİ

        Çanakkale ve ilçelerinde etkili olan hortum nedeniyle, Ayvacık ilçesi Sazlı köyü sahil yolundaki elektrik direkleri yollara devrildi, evlerin çatıları uçtu, prefabrik yapılar ve işletmeler zarar gördü. İl Özel İdaresi tarafından alanda temizlik devam ederken, elektrik kesintisinin giderilmesi için UEDAŞ ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Ayrıca Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışmasına başladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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