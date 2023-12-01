Çanakkale açıklarında 29 kaçak göçmen yakalandı ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Koyu'nda bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 29 kaçak göçmen sahil güvenlik ve jandarmanın koordineli çalışması sonucu yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.