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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

         ÇANAKKALE'DE,KuzeyEge'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:50
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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         ÇANAKKALE'DE,KuzeyEge'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak. Ayrıca Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri de iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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