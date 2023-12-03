Enver Paşa'nın imzalı belgesi, Çanakkale Savaşları Alan Başkanlığı'na bağışlandı

ÇANAKKALESavaşlarısırasında şehit olan Yüzbaşı Mehmet Fazıl Çerkeş'in şehit haberinin ailesine bildirildiği, Enver Paşa'nın ıslak imzasının yer aldığı belge, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağışlandı.

Çanakkale Savaşları sırasında, 1881 doğumlu olup 23'üncü Alay 1´inci Tabur 2'nci Bölük'te görev alan Yüzbaşı Mehmet Fazıl Çerkeş, muharebe alanında şehit düştü. Mehmet Fazıl Çerkeş'in şehit olduğunun haberi ise ailesine Enver Paşa tarafından ıslak imzalı bir belge ile bildirildi. Bugüne kadar saklanmış ve orijinalliğini korumuş Çerkeş'in şehit haberinin belgesi 108 yıl sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağışlandı. Mehmet Fazıl Çerkeş'in torunları Mehmet Fazıl Erüreten ve İlksen Turhanoğlu, Enver Paşa imzalı belgeyi Alan Başkanlığı'na teslim etti.

'BUNLAR, ÖNEMLİ ESERLER'

Böylesine önemli, hatırası olan ve manevi değeri yüksek bu belgeyi teslim eden Şehit Mehmet Fazıl Çerkeş'in torunlarına teşekkür eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bu topraklarda bağımsızlığımız için mücadele edip, şehit düşen yüzbaşımızın ailesine şehit olduğunun haberi, Enver Paşa tarafından yazılan ve imzalanan belge ile verilmiştir. Bu belge, 108 yıl sonra artık yüzbaşımızın şehit düştüğü bu topraklarda sergilenecek. Tarihi Alan Başkanlığı olarak her zaman 'sahip çıkalım' diyoruz. Bunlar, önemli eserler. Buraya gelen her eseri artık Tarihi Alan'a gelen bütün ziyaretçiler görebilecek" dedi.

BELGEDE YER ALAN İFADELER

Bağışlanan belgede ise şu ifadeler yer alıyor: "Alay 23. Tb 1. Bl. 2 Mahdumunuz Yüzbaşı Fazıl Efendi Çerkeş, 28 Temmuz 331 Tarihinde Meydan Muharebesinde Bir Osman Askerine Yakışan Kahramanlık ve Fedakarlıkla Şehit Oldu. Dini Celili İslamın ve Mukaddes Vatanın Müdafaası Uğrunda Hayatını Feda Edenlerin Arkalarında Bıraktıklarına Düşen Vazife, Yeis ve Futur Değil Fahrir ve Sürurdur. Bütün Arkadaşları Gibi Merhumun da Kıymetli Hatırası, Yalnız Sizin Değil Daha Büyük Ailesi Olan Ordunun Kalbinde Ebediyen Saklı Kalacağına ve İntikamın Düşmanlarımızdan Alınacağına Emin ve Bununla Müteselli Olunuz. Muhterem Şehidin Bütün Yakınları ve Sevenleri İçin, Allahtan Ecir ve Sabır Tazarru Ederek Beyanı Hürmet Eylerim. Başkumandan Vekili Enver." Öte yandan bağışlanan belgenin, yakın zamanda Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergileneceği belirtildi.