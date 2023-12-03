Çanakkale'de restoran yandı

ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde çıkan yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Sazlı Altı mevkisindeki restoranda çıktı. Durum, itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Özcan Elibol'a ait restoran yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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