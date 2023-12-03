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        Çanakkale'de restoran yandı

        ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde çıkan yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:10
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        Çanakkale'de restoran yandı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesinde çıkan yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkuyu beldesi Sazlı Altı mevkisindeki restoranda çıktı. Durum, itfaiye ekiplerine bildirdi. Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın, kısa sürede söndürüldü. Özcan Elibol'a ait restoran yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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