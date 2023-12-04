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        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli  

        ÇANAKKALE'de,Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 09:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:30
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        Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli  
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        ÇANAKKALE'de,Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00, 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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