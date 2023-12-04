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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı

        ÇANAKKALE'de,etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:10
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        Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı
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        ÇANAKKALE'de,etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için yaptığı 'sarı kodlu' uyarının ardından bugün sabaha karşı kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kepez beldesinde yağmur suları nedeniyle Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Şehir merkezinde bazı yerlerde de su birikintileri oluştu. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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