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        Çanakkale'de tefecilere yönelik operasyon; 14 gözaltı

         ÇANAKKALE'depolisindüzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 18:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 18:30
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        Çanakkale'de tefecilere yönelik operasyon; 14 gözaltı
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         ÇANAKKALE'depolisindüzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'tefecilik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve fişek, delici-kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı şahıslara adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatları ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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