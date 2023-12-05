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        'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı'nda 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyeti gerçekleştirildi

        ÇANAKKALEve Saros Körfezi´nde devam eden 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı'nın 8'inci gününde, 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:20
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        'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı'nda 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyeti gerçekleştirildi
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        ÇANAKKALEve Saros Körfezi´nde devam eden 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı'nın 8'inci gününde, 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Türkiye´nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi´nde düzenlenen 'Nusret- 2023 Davet Tatbikatı' 8´inci gününde devam ediyor. Tatbikatta 19 ülkeden 20 gözlemci, 8 Türk Mayın Avlama Gemisi, NATO Daimi MKT Görev Grubu-2´den ise 2 gemi İtalya´dan, 1 gemi İspanya´dan, 1 gemi Yunanistan, 1 gemi Türkiye´den olmak üzere toplam 5 gemi katılıyor. Tatbikat kapsamında bugün Saros Körfezi´nde 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında ilk olarak sancak gemisi olan TCG Bayraktar´da basın brifingi düzenlendi.

        Program hakkında bilgi veren Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Mustafa Kaya, "Türkiye´nin ev sahipliğinde Saros Körfezi´nde icra edilmekte olan `Nusret-2023 Davet Tatbikatı; Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlanmıştır. Tatbikat mayın filosu komutanlığı tarafından sevk ve idare edilmektedir. 28 Kasım- 06 Aralık tarihleri arasında icra edilmekte olan Nusret-2023 Davet Tatbikatı, katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla, her yıl icra edilen mayın harbine yönelik bir davet tatbikatıdır" dedi.

        'TÜRKİYE DAHİL, 19 DOST VE MÜTTEFİK ÜLKEYLE 66 YABANCI PERSONEL KATILIYOR'

        Tatbikata katılan personel hakkında bilgi veren Tümamiral Kaya, "Tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´ndan; 12 gemi, 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 1 SAS timi, 2 hafif otonom sualtı aracı timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı´ndan 1 S-70 ve 1 Cougar helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı´ndan 2 F-16 ve havadan mayın döküş maksadıyla 1 C-130 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığı´ndan 2 sahil güvenlik gemisi olmak üzere Türkiye´den 14 gemi, 3 uçak ve 4 helikopter iştirak etmektedir. Tatbikata ayrıca NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubunda görev yapan 5 gemi ile Hırvatistan´dan bir EOD timi, ABD, Malta, Romanya ve Suudi Arabistan´dan 46 EOD personeli ile 10 ülkeden 20 gözlemci personel olmak üzere toplamda; Türkiye dahil 19 dost ve müttefik ülke ile 66 yabancı personel iştirak etmektedir" diye konuştu.

        Tümamiral Kaya'nın konuşmanın ardından `Seçkin Gözlemci Günü´ faaliyetleri kapsamında C-130 uçağından 2 MK-25 eğitim mayının havadan döküşü icra edildi. Ardından imha harekatı kapsamında TCG Anamur tarafından demirli mayınların uzaktan kumandalı otonom sualtı cihazıyla teşhisi gerçekleştirilerek, TCG Enez mayın harbi dalgıçları tarafından imha edildi. Daha sonra TCG Akçakoca tarafından hafif otonom sualtı aracı harekatı yapıldı. Devamında ise helikopter ve SAS timi tarafından 'Taktik Pençe Harekatı' icra edilerek, sürüklenen bir mayının imhası yapıldı. Ardından çok sığ suda MKT Harekatı'na katılan ve dalış kazasına uğrayan bir personelin, helikopter vasıtasıyla alınarak, Roll-2 imkanına sahip TCG Bayraktar´a transfer edildi. Faaliyet tatbikata katılan savaş gemileri tören geçişi icra ederek, TCG Bayraktar´ı selamlamasıyla program sona erdi.

        Tatbikata katılan savaş gemilerinin tören geçişinin ardından faaliyet sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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