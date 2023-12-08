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        Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 67 kaçak göçmen, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:10
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        Çanakkale'de 67 kaçak göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 67 kaçak göçmen, yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-84' Sahil Güvenlik Gemisi ve 'TCSG-8' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 67 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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