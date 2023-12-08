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        Çanakkale'de hortum

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:50
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        Çanakkale'de hortum
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        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, kentte zaman zaman saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ise denizde hortum oluştu. Babakale Limanı'ndaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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