Çanakkale'de hortum

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından, kentte zaman zaman saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında ise denizde hortum oluştu. Babakale Limanı'ndaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu.