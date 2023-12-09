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        Seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi

         ÇANAKKALE'de,içerisinde 23kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 20:10
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        Seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi
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         ÇANAKKALE'de,içerisinde 23kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı. 

        Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale- Lapseki yolu üzerinde meydana geldi. Bursa- Çanakkale seferini yapmakta olan ve içerisinde 23 yolcu bulunan Göksel Borçlu yönetimindeki 34 ZZ 5483 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı. 

        Yoldan geçen diğer araç sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı, yolcu otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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