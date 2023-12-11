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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 17 göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:40
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        Çanakkale'de Yunanistan'ın geri ittiği 17 göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'ninAyvacıkilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-8' Sahil Güvenlik botu tarafından Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 17 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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