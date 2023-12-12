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        Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        ÇANAKKALE´de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:20
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        Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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        ÇANAKKALE´de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce kent merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 546,98 gram sentetik kannabinoid, 34 sentetik hap, hassas terazi, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 kilo 880 gram ağırlığında madde, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 2 litre aseton, 4 silah, 202 mermi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

        Şüphelilerden 1´i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2´si savcılıktaki ifadesinin ardından, 3´ü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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