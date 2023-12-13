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        Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli

        ÇANAKKALE'de etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:00
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        Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli
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        ÇANAKKALE'de etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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