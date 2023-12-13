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        Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:08
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        Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (2)
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        SEFERLERDURDURULDU

        Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar sürüyor. Bu kapsamda; Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gelibolu-Lapseki hattında feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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