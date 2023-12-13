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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

        ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:00
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        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
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        ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00, Geyikli'den saat, 11.00, 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 18.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 15.00, 20.00 seferleri yapılamayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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