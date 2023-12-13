Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (3)

BOĞAZTRAFİĞİ AÇILDI

Çanakkale'de etkili olan yoğun sisin ardından görüşme mesafesinin düşmesi nedeniyle kapanan boğaz trafiği, saat 14.00 itibarıyla tekrar açıldı. 300 metre üzeri gemiler ise saat 18.00 itibarıyla Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapabilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.