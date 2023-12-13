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        Çanakkale´de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı

        ÇANAKKALESavaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılıp, İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, anısına denize çelenk bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:50
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        Çanakkale´de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı
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        ÇANAKKALESavaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılıp, İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, anısına denize çelenk bırakıldı.

        İngiliz B-11 denizaltısı tarafından 13 Aralık 1914'te batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker anıldı. Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesi sahilindeki Mesudiye Zırhlısı Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Şehitler için dua edilmesinin ardından sahilden denize çelenk ve karanfillerin bırakılmasıyla tören, sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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