Çanakkale´de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı ÇANAKKALESavaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılıp, İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, anısına denize çelenk bırakıldı.

ÇANAKKALESavaşı'nda sabit batarya gemisi olarak kullanılıp, İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker, anısına denize çelenk bırakıldı.

İngiliz B-11 denizaltısı tarafından 13 Aralık 1914'te batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ile 25 asker anıldı. Çanakkale merkezine bağlı Kepez beldesi sahilindeki Mesudiye Zırhlısı Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Şehitler için dua edilmesinin ardından sahilden denize çelenk ve karanfillerin bırakılmasıyla tören, sona erdi.