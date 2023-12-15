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        Çanakkale'deki 'Kafes 18' operasyonunda; 1 tutuklama

        TÜRKİYE genelinde 37 ilde suç örgütlerine yönelik yapılan Kafes-18 Operasyonu'nun Çanakkale ayağında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:50
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        Çanakkale'deki 'Kafes 18' operasyonunda; 1 tutuklama
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        TÜRKİYE genelinde 37 ilde suç örgütlerine yönelik yapılan Kafes-18 Operasyonu'nun Çanakkale ayağında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 37 ilde suç örgütlerine yönelik yapılan 'Kafes-18 Operasyonu'nun Çanakkale ayağında, 12 Aralık'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma', 'Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'Suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde tefecilik', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından M.T., D.T., M.B. ve Ö.Ö. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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