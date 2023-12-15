Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı

ÇANAKKALE'de, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taştı, otomobil suya kapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün uyarılarının ardından Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, Kalabaklı köyünde dere taştı. Yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil, bölgeye gelen kepçeyle kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare'ye bağlı ekipler temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.