ÇANAKKALE'DE SAĞANAK NEDENİYLE DERE TAŞTI (5)

ÇARDAK'TATARLA VE BAHÇELER SU ALTINDA KALDI

Çanakkale'de sağanak kent genelinde etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi Ova Mahallesi'nde bazı bahçe ve tarlalar su altına kaldı.

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