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        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (3)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:00
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        Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (3)
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        VALİAKTAŞ, BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, sağanak nedeniyle sel felaketinin meydana geldiği, Kalabaklı köyü ve Kepez Deresi'nde incelemelerde bulunarak, bölgede yürütülen çalışmalar ile son durum hakkında bilgi aldı. Ardından Lapseki ilçesine giden Vali Aktaş, su taşkının yaşandığı Çınarlı Deresi'nde yapılan çalışmalar hakkında ise Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile görüştü. Sele maruz kalan yerleşim yerlerinde vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aktaş, kentte olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini belirterek, hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

        Öte yandan Lapseki ilçesi, merkez Kalabaklı köyü ve Kepez Deresi'nde, İl Özel İdaresi, Belediye, Karayolları, DSİ, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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