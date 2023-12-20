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        '1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir ödül daha

        ULUSLARARASI inşaat sektörünün prestijli dergilerinden Engineering News Record (ENR) tarafından 'Project Of The Year / Yılın Projesi' seçilen '1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödülü, online olarak düzenlenen törenle verildi. 1915 Çanakkale Köprüsü CEO'su Mustafa Tanrıverdi, törende, "Köprü, Avrupa ile Türkiye arasındaki sınır ötesi ticaret aracılığıyla ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:20
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        '1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir ödül daha
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        ULUSLARARASI inşaat sektörünün prestijli dergilerinden Engineering News Record (ENR) tarafından 'Project Of The Year / Yılın Projesi' seçilen '1915 Çanakkale Köprüsü'ne ödülü, online olarak düzenlenen törenle verildi. 1915 Çanakkale Köprüsü CEO'su Mustafa Tanrıverdi, törende, "Köprü, Avrupa ile Türkiye arasındaki sınır ötesi ticaret aracılığıyla ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen, inşaat çalışmalarından sonra işletmesi Türkiye'den, Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortak girişim tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü projesi, uluslararası inşaat sektörünün en prestijli dergilerinden kabul edilen ENR tarafından ekim ayında düzenlenen yarışmada, 'Köprü ve Tünel' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Antarktika dışında her kıtadan ve 23 farklı ülkeden 100'ün üzerinde mühendislik projesinin başvurduğu yarışmada jüri; takım çalışması, iş güvenliği, inovasyon ve topluma katkı, inşaat kalitesi, tasarımda estetik kalite gibi pek çok kriterde değerlendirme yapıp, 31 projeyi ödüllendirdi. Aralık ayında düzenlenen ikinci turda ise kazanan 31 proje arasında yapılan genel değerlendirme sonucunda 1915 Çanakkale Köprüsü projesi, 'Project of The Year / Yılın Projesi Ödülü'nü almaya hak kazandı.

        'ÜLKENİN EKONOMİK BÜYÜMESİNE ÇOK ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK'

        Ödül, ENR tarafından dün online olarak düzenlenen törenle takdim edildi. Törene katılan 1915 Çanakkale Köprüsü CEO'su Mustafa Tanrıverdi, "Öncelikle, bizi bu prestijli ödüle layık gördükleri için ENR ekibine ve değerli jüri üyelerine teşekkür ederim. Bu başarı, birçok kurum ve kişinin katkısı olmadan mümkün olamazdı. Bu vesileyle ilk olarak, değerli destekleri için Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü´ne, sağladıkları finansman için 25 uluslararası kredi kuruluşuna, üst düzey yönetim katkıları için proje ortakları DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi'ne ve verdikleri emek için 30 binden fazla kahraman çalışana en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgenin daha hızlı gelişimi için inşa edilen, sahip olduğu özelliklerle rekorlar kıran bu köprü projesi, daha verimli lojistik ve Avrupa ile Türkiye arasındaki sınır ötesi ticaret aracılığıyla ülkenin ekonomik büyümesine çok önemli katkı sağlayacak" dedi.

        1915 Çanakkale Köprüsü, ENR'den kazandığı 2 ödülle, şimdiye kadar toplam 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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