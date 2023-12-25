Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli Eceabat'a çekildi

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen, içinde 4 kişinin olduğu yelkenli tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Akbaş mevkisi açıklarında sabaha karşı, 13 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişi bulunduğu yelkenli tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

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