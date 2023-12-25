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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli Eceabat'a çekildi

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen, içinde 4 kişinin olduğu yelkenli tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:50
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        Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen yelkenli Eceabat'a çekildi
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen, içinde 4 kişinin olduğu yelkenli tekne, 'KEGM-1' hızlı tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

        Çanakkale Boğazı Akbaş mevkisi açıklarında sabaha karşı, 13 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 4 kişi bulunduğu yelkenli tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Eceabat'a yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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