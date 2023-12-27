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        Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:00
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        Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı (2)
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        SOSYALMEDYA HESABINDAN 'KEZZAP' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

        Çanakale'de bir masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan A.'nın (41) 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı. Bir dizinin bölümü olduğu öğrenilen videoda; bir erkeğin, kadının yüzüne şişedeki sıvıyı attığı görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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