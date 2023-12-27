Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı (2)

SOSYALMEDYA HESABINDAN 'KEZZAP' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Çanakale'de bir masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan A.'nın (41) 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı. Bir dizinin bölümü olduğu öğrenilen videoda; bir erkeğin, kadının yüzüne şişedeki sıvıyı attığı görülüyor.