Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı (2)
SOSYALMEDYA HESABINDAN 'KEZZAP' PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Çanakale'de bir masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan A.'nın (41) 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı. Bir dizinin bölümü olduğu öğrenilen videoda; bir erkeğin, kadının yüzüne şişedeki sıvıyı attığı görülüyor.
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