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        Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:22
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        Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı (3)
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        TUTUKLANDI

        Çanakkale'demasaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp kaçan Ramazan Akarsu (41), savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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