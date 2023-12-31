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        Çanakkale´de evin mutfağındaki patlamada 1 kişi yaralandı

         ÇANAKKALE´ninÇan ilçesinde, bir apartmanın 4´üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 22:13 Güncelleme: 31.12.2023 - 22:15
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        Çanakkale´de evin mutfağındaki patlamada 1 kişi yaralandı
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         ÇANAKKALE´ninÇan ilçesinde, bir apartmanın 4´üncü katındaki dairenin mutfak bölümünde doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı belirtilen patlamada 1 kişi yaralandı.

        Olay, saat 19.30 sıralarında Çan ilçesi Karşıyaka Mahallesi Hasan Sazcı Caddesi´ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4´üncü katındaki dairede iddiaya göre doğalgaz sistemindeki sızıntıdan kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesini duyan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Patlama sonucu mutfağının duvarı tamamen yıkılırken, evde bulunan Sezgin Ö. yaralandı. Sezgin Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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