Çanakkale açıklarında lastik botlarda 169 kaçak göçmen yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 ayrı noktada lastik botta yurt dışına çıkmaya çalışan 169 kaçak göçmen, yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 ayrı noktada lastik botta yurt dışına çıkmaya çalışan 169 kaçak göçmen, yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık ve Ezine ilçeleri açıklarında 5 farklı noktada, kaçak göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen 1 Sahil Güvenlik gemisi ve 4 botu, lastik botlardaki 169 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.