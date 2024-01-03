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        Çanakkale'de boğaz trafiğine sis engeli

         ÇANAKKALE´deyoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, güneyden kuzeye tek yönlü olarak durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 08:51 Güncelleme: 03.01.2024 - 08:51
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        Çanakkale'de boğaz trafiğine sis engeli
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         ÇANAKKALE´deyoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, güneyden kuzeye tek yönlü olarak durduruldu.

        Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle düşen görüş mesafesi deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.40 itibariyle boğaz trafiği güneyden kuzeye tek yönlü olarak geçici süre ile deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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