Çanakkale'de boğaz trafiğine sis engeli (2)

FERİBOTSEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de boğazlar ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, yoğun sis nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferlerinin geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.

Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ, (Çanakkale),

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