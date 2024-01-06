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        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:05
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        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
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        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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