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        Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:35
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        Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 64 kaçak göçmen kurtarıldı
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak saat 05.00'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'TCSG-28' Sahil Güvenlik botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, 4 Ocak 08.20'de ise Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'KB-111' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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