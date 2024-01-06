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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı 'Sundoro' isimli tanker, römorkörle götürüldüğü Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:25
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        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Malta bayraklı 'Sundoro' isimli tanker, römorkörle götürüldüğü Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. 

        Malta'dan Rusya'ya giden 184 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Sundoro' isimli boş vaziyetteki tanker, sabaha karşı Çanakkale Boğazı Gocuk Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 'Kurtarma-15' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na götürülen tanker demirletildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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