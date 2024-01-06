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        Çanakkale için fırtına ve sağanak uyarısı

         ÇANAKKALE'de,bu geceden itibaren fırtına ile yarın sabah sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:45
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        Çanakkale için fırtına ve sağanak uyarısı
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         ÇANAKKALE'de,bu geceden itibaren fırtına ile yarın sabah sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

        Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, Çanakkale'de için fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Açıklamada, bu gece itibarıyla il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Öte yandan yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği de bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da halkın dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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