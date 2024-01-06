Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2)
ÇANAKKALE-ECEABAT HATTINDA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Eceabat'tan saat 19.00, Çanakkale'den ise saat 20.00 seferleri yapılamayacak.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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