Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        İPTALEDİLEN SEFER SAYISI ARTTI

        Çanakkale´de, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        "Sarıkamış şehitleri" anısına!
        "Sarıkamış şehitleri" anısına!
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Gökçeada'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi
        Gökçeada'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi
        Çanakkale açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 68 düzensiz göçmen yakalandı
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2)
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (2)
        Çan'da deve güreşleri öncesinde kortej yürüyüşü yapıldı
        Çan'da deve güreşleri öncesinde kortej yürüyüşü yapıldı
        Çanakkale için fırtına ve sağanak uyarısı
        Çanakkale için fırtına ve sağanak uyarısı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
        Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası