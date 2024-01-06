Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi (3)
İPTALEDİLEN SEFER SAYISI ARTTI
Çanakkale´de, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında iptal edilen feribot seferlerine yenileri eklendi. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 ve 06.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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