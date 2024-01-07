Çanakkale'de fırtına; ağaç devrildi (2)

AĞILVE HAYVAN DAMLARININ ÇATILARI ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'de fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, Mustafa Köroğlu'na ait 130 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın çatısı uçtu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Öte yandan Ayvacık ilçesine bağlı Cemaller köyünde etkili olan fırtına nedeniyle 1 dam ve 1 ağıl zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

OTOMOBİL FIRTINADA DEVRİLEN AĞACA ÇARPTI

Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde de gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle köy girişinde bir ağaç yola devrildi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ağacı fark etmeyerek çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Otomobilde hasar meydana geldi. Devrilen ağacın kaldırılmasıyla trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.