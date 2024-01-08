Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli'den 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza istismarda okul müdürlerine tahliye!
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        ABD'de uçaktan düşen parça bulundu
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kimyasal madde tedirginliği!
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kimyasal madde tedirginliği!
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
        Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale´de otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çanakkale´de otomobille midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çanakkale-Bursa kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü
        Çanakkale-Bursa kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü
        AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı İskenderoğlu'ndan adaylığına ilişk...
        AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı İskenderoğlu'ndan adaylığına ilişk...
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak