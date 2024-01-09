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        Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 34 kaçak göçmen kurtarıldı

         ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:19 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:20
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        Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 34 kaçak göçmen kurtarıldı
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         ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak saat 08.20'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'KB-111' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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