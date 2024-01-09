Çanakkale açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 34 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak saat 08.20'de Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'KB-111' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.