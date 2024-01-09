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        Çanakkale'de kar yağışı

        ÇANAKKALE'ninyüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:55
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        Çanakkale'de kar yağışı
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        ÇANAKKALE'ninyüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

        Meteoroloji, dün Çanakkale için il genelinde fırtına, sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Uyarının ardından bugün öğlene doğru kent merkezinde zaman zaman sağanak, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu. Yenice ilçesine bağlı Çal köyü de kar yağışı ile beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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