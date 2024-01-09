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        Çanakkale'de kar yağışı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 22:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 22:01
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        Çanakkale'de kar yağışı (3)
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        ÇANAKKALE'DETAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ   

        Çanakkale genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 10 Ocak 2024 Çarşamba günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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