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        Çanakkale'de kar yağışı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:37
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        Çanakkale'de kar yağışı (4)
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        ÇOMÜ'DE EĞİTİME1 GÜN ARA VERİLDİ

        Çanakkale´de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi´nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi´nin tüm yerleşkelerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitime 1 (bir) gün süre ile üniversitemiz senatosunca ara verilmiştir. Birimlerimizdeki bölüm ve programların ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programları sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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