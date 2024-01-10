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        Çanakkale´de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:07
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        Çanakkale´de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)
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        BOĞAZ,GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI

        Çanakkale'de fırtına ve kar yağışıyla birlikte düşen görüş mesafesi nedeniyle kapatılan boğaz trafiği, saat 12.30 itibarıyla tekrar açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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