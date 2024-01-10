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        Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:49
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        Çanakkale'de kar yağışı ve fırtına; Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı (4)
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        ÇANAKKALE'DETAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Çanakkale genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen buzlanma sebebiyle 11 Ocak 2024 Perşembe günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

        LAPSEKİ´DE YARIN EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Çanakkale´de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Lapseki ilçesinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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