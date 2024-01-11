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        Kamyonetin çarptığı yaya öldü (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:22 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:22
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        Kamyonetin çarptığı yaya öldü (2)- Yeniden
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        Sayınyazıişleri müdürlerine

        'Kamyonetin çarptığı kadın öldü' başlıklı haberin iptal edilerek yerine aşağıdaki haberin kullanılması rica olunur.

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        YENİDEN

        Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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