Çanakkale için 'sağanak' uyarısı (2)

MOTOSİKLETVE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Çanakkale´de bugün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda il genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve moto kuryeler ile elektrikli skuter ve skuterlerin saat 20.00'den itibaren yarın saat 18.00'e kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı açıklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00´den başlayarak 16 Ocak 2024 Salı günü saat 18.00´e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.